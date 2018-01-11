Путин восхитился успехами Ким Чен Ына: Грамотный и зрелый политик

Президент РФ считает, что вышел победителем в данном этапе противостояния на Корейском полуострове

Диктатор КНДР Ким Чен Ын и одна из его ракет

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин восхитился "успехами" ядерной программы КНДР и "победой" Ким Чен Ына в противостоянии на Корейском полуострове. Об этом Путин заявил в ходе встречи с руководителями российских СМИ, передает Интерфакс.



"Думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть теперь ракета глобальной дальности до 13 тыс. км, которая может достичь практически любой точки земного шара, любой точки на территории его вероятного противника", - заявил Путин.



Также он отметил, что северокорейский диктатор "заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить".



"Абсолютно грамотный и зрелый уже политик", - похвалил российский президент Ына.



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Утром 9 декабря в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей начались первые за более чем два года официальные переговоры между этими государствами.



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