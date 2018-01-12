Трамп: У меня, наверное, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что он "наверное" в хороших отношениях с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом американский президент заявил в интервью журналу Wall Street Journal.
"У меня, наверное, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном", - заявил Трамп. "У меня есть отношения с людьми. Я думаю, вы удивлены", - добавил он.
На вопрос журналиста, общался ли он лично с северокорейским лидером и Трамп заявил, что его ответ ни положительный, ни отрицательный. "Я просто не хочу комментировать", - сказал президент США.
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11 января президент страны-агрессора РФ Владимир Путин восхитился "успехами" ядерной программы КНДР и "победой" Ким Чен Ына в противостоянии на Корейском полуострове.
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