На следующей неделе будет допрошен экс-стратег Трампа - Reuters
В начале следующей недели Комитет палаты представителей США допросит бывшего главного стратега американского президента Стива Бэннон в связи с вероятным вмешательством России в выборы главы Соединенных Штатов 2016 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.
В сообщении сказано, что в допросе Комитетом по разведке 16 января, который пройдет за закрытыми дверьми, Бэннона спросят о периоде предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.
Отмечается, что глава Комитета республиканец Девин Нуньес отказался комментировать такую информацию, поскольку, отмечает агентство, практика ведомства заключается в отказе от комментариев по поводу конкретных свидетелей или расписания показаний во время закрытых слушаний.
Однако другой представитель Комитета демократ Адам Шифф заявил, что хотел бы видеть еще десятки других людей в качестве свидетелей, в частности Бэннона, дочь Трампа Иванку и ее мужа Джареда Кушнера.
Об отставке Стива Бэннона стало известно 18 августа 2017 года.
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8 января глава ЦРУ заявил, что вмешательство России внутренние дела США не ограничивается скандалом вокруг выборов американского президента в 2016 году, а происходит на протяжении десятилетий.
59% американцев считают, что Дональд Трамп имел связи с Россией в ходе избирательной кампании.
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