В Молдове неизвестные вылили 8 кг краски на советский танк
В Молдове неизвестные облили краской постамент с советским танком ИС-3 (Иосиф Сталин), который незаконно установили ночью 1970 года в селе Чорнешты. Об этом сообщает Еxpresul.md.
В сообщении сказано, что по брошенным контейнерам от красок видно, что использовано более восьми кг красной, желтой и синей красок.
Мэр Корнешты Вера Буга сообщила, что она слышала о произошедшем, но поскольку танк был незаконным и не находится на балансе учреждения, никаких мер не было принято. Кроме того, отметила она, что никаких просьб и жалоб в мэрию не поступало.
Общественное внимание постамент привлек в конце 2016 года, когда Министерство обороны и подчиненный ему Центр военной истории и культуры намерены были снять с постамента этот танк. Тогда депутаты-социалисты пробыли несколько ночей у танка, охраняя его от бывшего министра обороны Анатола Салару.
Весной 2017 года несколько местных социалистических активистов окрасили танк в зеленый цвет и оставили на нем надпись "За родину", не координируя свои действия со специалистами в этой области.
3 декабря в мэрии Вильнюса (Литва) инициировали проверку определенных исторических деятелей на предмет их предательства национальных интересов государства во время сотрудничества с режимом СССР, чтобы иметь основания для переименования ряда улиц.
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