Во Владивостоке просят Кремль не отбирать у них рабочих из КНДР

Власти Приморья обратились в Москву с просьбой оставить на рабочих местах северокорейских граждан, которых необходимо выслать из-за санкций ООН

Власти Приморского края России просят Кремль не высылать, в связи с санкциями, рабочих мигрантов Северной Кореи, которые уже заняты на предприятиях, поскольку в регионе тяжело с рабочей силой. Об этом заявил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на пресс-конференции во Владивостоке 12 января, сообщает местное издание PrimaMedia.

По его словам, на предприятиях региона заняты около 10 тысяч рабочих из КНДР и потерять эту рабочую силу в связи с санкциями ООН было бы неправильно.

"Встречался с генеральным консулом КНДР. Он тоже озабочен, волнуется, как дальше будет. У нас есть примерное решение - те рабочие, которые уже находятся в Приморье - мы выступили с инициативой и обратились в Москву о сохранении этого количества рабочих. Примерная договоренность есть. Поэтому больше сюда не приедут, но не хотелось бы потерять вот эту рабочую силу, которая здесь была", - заявил он.



Тарасенко добавил, что северокорейских рабочих могли бы заменить рабочие из стран СНГ, в частности, он упомянул, что ведутся переговоры об этом с Таджикистаном.



Ранее сообщалось, что МВД России хочет переселять россиян для освоения Дальнего Востока и Байкальского региона РФ, поскольку там не хватает рабочей силы и демографический рост невозможен.

22 декабря Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против Северной Кореи, согласно которой, помимо прочего, предусмотрена репатриация северокорейских граждан, которые проработали за границей более одного года.

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