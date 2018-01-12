USD:  28.20  28.53   EUR:  33.48  34.20  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Париже полиция нашла похищенные драгоценности на миллионы евро

12.01.2018 09:01
Ювелирные изделия, похищенные из отеля в Париже, были найдены в сумке одного из задержанных
В Париже полиция нашла похищенные драгоценности на миллионы евро
Фото: paris-chance.com

Полиция Парижа нашла все украденные драгоценности, стоимость более которых составляла 4 млн евро. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Драгоценности полицейские обнаружили в сумке одного из задержанных. 

11 января сообщалось, что пятеро мужчин с топорами вошли в вестибюль отеля Ritz, после чего разбили несколько витрин в торговой галерее гостиницы и забрали ювелирные изделия: драгоценные камни и часы от известных производителей. Полиция задержала сразу троих человек.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- будь в курсе событий. Подписывайся на наш Telegram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 