Экипаж погиб мгновенно: вышел доклад об аварии подлодки Аргентины

Аргентинская подводная лодка Сан-Хуан, пропавшая в Атлантическом океане осенью 2017 года, разрушилась вследствие взрыва и затонула, все 44 члена ее экипажа погибли мгновенно. Об этом говорится в докладе разведуправления ВМС США, сообщает латиноамериканский телеканал Telesur.

Отмечается, что субмарина затонула со скоростью от 10 до 13 узлов (18-24 км/ч).

Согласно докладу, акустический сигнал, зафиксированный в районе крушения 15 ноября 2017 года, был звуком взрыва внутри подлодки на глубине 388 метров, по мощности это было равно 5,7 тоннам в тротиловом эквиваленте.

Взрыв был звуком разрушения корпуса Сан-Хуана под давлением океанических вод. Скорость, с которой вода проникла внутрь подводного судна, составила около 3000 км/ч.

В военно-морской разведке США пришли к выводу, что при таких обстоятельствах корпус Сан-Хуана был полностью расщеплен в течение 40 миллисекунд (четыре сотых секунды). Это время вдвое меньше минимума, необходимого для осознания происходящего, поэтому экипаж даже "не успел понять, что произошло", говорится в документе.

"Они не тонули и не испытывали боль, смерть была мгновенной", - резюмируют авторы доклада.

