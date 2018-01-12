Актриса Реджина Саймонс обвинила друга Путина в изнасиловании

Актриса Реджина Саймонс рассказала, что инцидент произошел, когда ей было 18 лет в 1993 году

Американского актера Стивена Сигала, которому СБУ запретила на пять лет въезд в Украину, актриса Реджина Саймонс обвинила в изнасиловании. Об этом сообщает People.

Саймонс снималась в массовке фильма "В смертельной опасности", где главную роль играл Сигал.

Актриса рассказала, что инцидент произошел, когда ей было 18 лет в 1993 году.

По ее словам, Сигал пригласил ее к себе домой на вечеринку в честь окончания съемок, но девушка оказалась единственной гостьей, поскольку празднования не было.

"Он отвел меня в эту комнату, а затем просто закрыл дверь и начал целовать меня. Затем он снял с меня одежду и, прежде чем я поняла, что он на мне, изнасиловал меня", - отметила Саймонс.

Она добавила, что до изнасилования была девственницей.

Пока Сигал не давал никаких комментариев относительно этого инцидента.

25 декабря сообщалось, что Сигала обвинили в сексуальных домогательствах три женщины.

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