Коалиции быть: Меркель, Зеехофер и Шульц все же нашли общий язык

В Германии прорыв, которого заждались: после суток консультаций сегодня утром лидеры ХДС/ХСС и СДПГ заявили, что создание коалиции уже не за горами

Немецкому канцлеру Ангеле Меркель удалось договориться с лидером Христианско-социального союза (ХСС) Хорстом Зеехофером и председателем Социал-демократической партии (СДПГ) Мартином Шульцем о том, что они предложат своим партиям приступить к официальным коалиционным переговорам. Об этом пишет немецкое агентство Deutsche Welle.

Участники предварительных консультаций от трех партий единогласно проголосовали за итоговый документ, который ляжет в основу коалиционных переговоров, начало которых будет возможно уже после съезда СДПГ 21 января.

Договорившиеся назвали соглашение "прорывом для Германии и Европы", а Меркель подчеркнула, что "созданы предпосылки того, что Германия будет хорошо жить и через 10-15 лет".

Зеехофер выразил уверенность, что до Пасхи в Германии будет создано новое правительство.

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Была также достигнута договоренность о том, что число принимаемых беженцев не будет превышать 180-220 тысяч человек в год. Также будет жестко лимитировано воссоединение семей для беженцев с ограниченным статусом защиты. Воссоединение семей для таких беженцев на первых порах будет невозможно, а затем будет ограничено в масштабе, не превышающем одну тысячу человек в месяц.

Стороны достигли согласия не повышать максимальную налоговую ставку в ФРГ с нынешних 42% до 45%, а "налог на солидарность" будет поэтапно снижаться, чтобы к 2021 году сумма налоговых поступлений по этой линии была снижена на 10 млрд евро.

Достигнуто предварительное соглашение и по еще одной спорной теме - применение в сельском хозяйстве средства для уничтожения сорняков глифосата будет резко сокращено.

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