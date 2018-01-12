В США учительнице дали 90 лет тюрьмы за секс с учеником
32-летнюю учительницу английского языка из американского штата Вирджиния приговорили к 90 годам тюремного заключения с реальным отбыванием срока в 7 лет за секс с 15-летним учеником. Об этом сообщает Fox News.
Аманда Насер была арестована в 2016 году, после того, как полиции стало известно о ее электронных письмах одному из учеников, в которых содержались непристойные предложения, а также откровенные фотографии учительницы.
Учительница подружилась с матерью подростка, чтобы "получить доступ" к мальчику вне школьного времени.
Насер изначально отрицала свои сексуальные отношения с учеником, но затем призналась, что "добивалась секса" посредством текстовых сообщений. По версии полиции, это происходило в фургоне женщины, оборудованном кроватью.
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