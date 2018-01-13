Ультиматум Трампа: санкции против Ирана отсрочены в последний раз

США продлили режим ослабления санкций против Тегерана в связи с разработкой ракетной программы с оговоркой, что это последний раз

Президент США Дональд Трамп дал отсрочку Ирану, продлив ослабление санкционного режима и тем самым продолжил участие своей страны в международной ядерной сделке на 120 дней. Об этом сообщает Reuters.



Отмечается, что администрация Трампа пошла на такой шаг в последний раз. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, американский президент хочет, чтобы сделка укрепилась отдельным соглашением в течение 120 дней или Соединенные Штаты в одностороннем порядке выйдут из международного пакта.



"Никто не должен сомневаться в моем слове", - заявил Трамп.



В свою очередь, Минфин США ввел санкции против 14 лиц и компаний из Ирана за нарушения прав человека и причастность к ракетной программе Тегерана.



Стоит напомнить, что ядерная сделка была подписана в 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) и Ираном. Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.



10 января официальный Тегеран предупредил, что будет считать нарушением ядерного соглашения введение США новых санкций против Ирана. В иранском Агентстве по атомной энергии заявили, что это приведет к ускорению обогащения урана.



29 октября Иран заявил, что продолжит производить баллистические ракеты для своей обороны и не считает это нарушением международных соглашений.



В апреле 2017 года США ввели новые санкции против Ирана в связи с программой баллистических ракет Тегерана. Санкции введены против 13 отдельных лиц и 12 организаций.



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