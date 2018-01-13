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В РФ закрыли на 3 года многодетного отца за репост картинки - СМИ

13.01.2018 02:56
Общественного активиста Валентина Соколова осудили за посты в социальных сетях
В РФ закрыли на 3 года многодетного отца за репост картинки - СМИ
Фото: iStockGlobal Images Ukraine

В России приговорили к трем годам лишения свободы общественного активиста из Коломны Валентина Соколова за посты в социальных сетях. Об этом сообщает российский активист Вячеслав Егоров в своем Facebook.

"Коломенского активиста Валентина Соколова сегодня осудили на 3 года. Закрыли прямо в зале суда. Он многодетный отец, у него четверо. Экстремизм за посты ВК. 282. Как мы любим. Дело сфабриковано полностью", - написал он.

Об уголовное деле против Соколова стало известно 10 января. Дело возбудили за публикации изображений и видео в соцсетях по статье о разжигании ненависти и унижении человеческого достоинства.

По версии следствия, Соколов разместил в российской соцсети Вконтакте изображение с текстом, которое возбуждало ненависть к русским, а также публикацию в Facebook двух видеороликов, якобы, расистского характера.

Сам обвиняемый заявляет, что картинку во Вконтакте он репостнул с осуждающим комментарием, но таким образом картинки сохраняются в папку без соответствующей подписи, при и стало причиной претензий со стороны правоохранительных органов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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