В РФ закрыли на 3 года многодетного отца за репост картинки - СМИ

Общественного активиста Валентина Соколова осудили за посты в социальных сетях

В России приговорили к трем годам лишения свободы общественного активиста из Коломны Валентина Соколова за посты в социальных сетях. Об этом сообщает российский активист Вячеслав Егоров в своем Facebook.



"Коломенского активиста Валентина Соколова сегодня осудили на 3 года. Закрыли прямо в зале суда. Он многодетный отец, у него четверо. Экстремизм за посты ВК. 282. Как мы любим. Дело сфабриковано полностью", - написал он.



Об уголовное деле против Соколова стало известно 10 января. Дело возбудили за публикации изображений и видео в соцсетях по статье о разжигании ненависти и унижении человеческого достоинства.



По версии следствия, Соколов разместил в российской соцсети Вконтакте изображение с текстом, которое возбуждало ненависть к русским, а также публикацию в Facebook двух видеороликов, якобы, расистского характера.



Сам обвиняемый заявляет, что картинку во Вконтакте он репостнул с осуждающим комментарием, но таким образом картинки сохраняются в папку без соответствующей подписи, при и стало причиной претензий со стороны правоохранительных органов.



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