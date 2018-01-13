В РФ закрыли на 3 года многодетного отца за репост картинки - СМИ
В России приговорили к трем годам лишения свободы общественного активиста из Коломны Валентина Соколова за посты в социальных сетях. Об этом сообщает российский активист Вячеслав Егоров в своем Facebook.
"Коломенского активиста Валентина Соколова сегодня осудили на 3 года. Закрыли прямо в зале суда. Он многодетный отец, у него четверо. Экстремизм за посты ВК. 282. Как мы любим. Дело сфабриковано полностью", - написал он.
Об уголовное деле против Соколова стало известно 10 января. Дело возбудили за публикации изображений и видео в соцсетях по статье о разжигании ненависти и унижении человеческого достоинства.
По версии следствия, Соколов разместил в российской соцсети Вконтакте изображение с текстом, которое возбуждало ненависть к русским, а также публикацию в Facebook двух видеороликов, якобы, расистского характера.
Сам обвиняемый заявляет, что картинку во Вконтакте он репостнул с осуждающим комментарием, но таким образом картинки сохраняются в папку без соответствующей подписи, при и стало причиной претензий со стороны правоохранительных органов.
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