Убийство посла России в Турции: арестован бывший чиновник
Турецкий суд арестовал бывшего чиновника, которого подозревают в причастности к убийству российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Об этом сообщает агентство Анадолу.
В сообщении сказано, что под стражу взят экс-сотрудник Управления информационно-коммуникационных технологий Турции.
Известно, что подозреваемому были предъявлены обвинения в "причастности к организации умышленного убийства". Личность чиновника не раскрывается, сообщается только, что он гражданин Турции с инициалами Х. К.
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19 декабря 2016 года в Анкаре был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов: нападение произошло во время приветственной речи дипломата на фотовыставке. Одетый в строгий костюм мужчина убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета с близкого расстояния.
Напавший был ликвидирован спецназом. Позднее киллера опознали как Мевлюта Мерта Алтинташа, 22-летнего экс-спецназовца полиции Анкары. По подозрениям в причастности к убийству посла РФ уже арестованы пять человек, включая трех полицейских.
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