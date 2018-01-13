Убийство посла России в Турции: арестован бывший чиновник

Арестованный работал в Управлении информационно-коммуникационных технологий Турции

Турецкий суд арестовал бывшего чиновника, которого подозревают в причастности к убийству российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Об этом сообщает агентство Анадолу.

В сообщении сказано, что под стражу взят экс-сотрудник Управления информационно-коммуникационных технологий Турции.



Известно, что подозреваемому были предъявлены обвинения в "причастности к организации умышленного убийства". Личность чиновника не раскрывается, сообщается только, что он гражданин Турции с инициалами Х. К.



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