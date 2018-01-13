Связанные с РФ хакеры пытались взломать почту Сената США

Попытки получить доступ к переписке членов Сената продолжаются последние несколько месяцев

Группа хакеров Fancy Bear, которую связывают с Россией, пыталась получить доступ к электронной почте Сената США. Об этом сообщает AP со ссылкой на отчет компании по киберзащите.



В отчете говорится, что в попытке взлома замечены те же хакеры, которые взломали сервера Демократической партии США. Хакеры последние несколько месяцев закладывают основы для шпионской кампании против США.



В службе безопасности Сената отказались комментировать эту информацию.



Сенатор Бен Сасс призвал генерального прокурора Джеффа Сешнса прийти в Сенат и рассказать, какие меры предпринимаются для обеспечения цифровой безопасности.

Ранее российских хакеров заподозрили в подготовке к кибератакам во время Олимпиады-2018, в которой запретили участвовать атлетам из РФ. Методы их работы также похожи на тактику Fancy Bears.

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