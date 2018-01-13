Связанные с РФ хакеры пытались взломать почту Сената США
Группа хакеров Fancy Bear, которую связывают с Россией, пыталась получить доступ к электронной почте Сената США. Об этом сообщает AP со ссылкой на отчет компании по киберзащите.
В отчете говорится, что в попытке взлома замечены те же хакеры, которые взломали сервера Демократической партии США. Хакеры последние несколько месяцев закладывают основы для шпионской кампании против США.
В службе безопасности Сената отказались комментировать эту информацию.
Сенатор Бен Сасс призвал генерального прокурора Джеффа Сешнса прийти в Сенат и рассказать, какие меры предпринимаются для обеспечения цифровой безопасности.
Ранее российских хакеров заподозрили в подготовке к кибератакам во время Олимпиады-2018, в которой запретили участвовать атлетам из РФ. Методы их работы также похожи на тактику Fancy Bears.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
17:18
-
вчера
14:33
-
вчера
16:35
-
вчера
16:15
-
вчера
13:50
Новости партнеров
- 143536
- 65617
- 50349
- 44734
- 33117