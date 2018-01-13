Макрон хочет признания багета Всемирным наследием ЮНЕСКО

После признания неаполитанской пиццы наследием ЮНЕСКО, французские пекари и президент тоже хотят всемирного признания для багета

Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагает внести багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает dpa.



По словам Макрона, багет с золотистой хрустящей корочкой - зависть всего мира.



"Мы должны сохранить превосходство багета и наше умение его делать, поэтому его нужно включить в список всемирного наследия. Багет - часть ежедневной жизни во Франции и здесь у него есть особенная история. Я знаю наших пекарей - они увидели успех в признании ЮНЕСКО неаполитанской пиццы, и они спросят, а почему бы не багет. И они правы", - сказал президент.

В декабре прошлого года неаполитанскую пиццу признали нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО. В организации признали, что процесс ее приготовления - это искусство и кулинарная практика, состоящая из четырех разных фаз.



До рассмотрения вопроса в ЮНЕСКО два миллиона итальянцев подписали петицию за признание пиццы всемирным наследием.



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