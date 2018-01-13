Южная Корея и КНДР назначили дату еще одних переговоров

Стороны обсудят, в частности, участие КНДР в зимних Олимпийских играх

Переговоры делегаций КНДР и Южной Кореи 9 января 2018 года (фото - gettyimages.com)

Северная и Южная Кореи договорились провести рабочие переговоры 15 января. Об этом сообщили в южнокорейском Министерстве по делам национального объединения, передает Reuters.

Переговоры, инициатором которых выступил Пхеньян, пройдут на северокорейской стороне деревни Панмунджом.

Южнокорейскую делегацию возглавит глава министерства по делам национального объединения. На переговорах обсудят, в частности, планы КНДР принять участие в зимних Олимпийских играх.

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Как сообщалось ранее, КНДР хочет отправить на Олимпиаду своих фигуристов.

9 января в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей начались первые за более чем два года официальные переговоры между этими государствами.

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