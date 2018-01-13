В МИД РФ прокомментировали новые санкции США

В министерстве заявили, что РФ рассматривает возможность "симметричного ответа"

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что новые санкции США против России являются попыткой повлиять на ситуацию в РФ накануне выборов. Об этом он сказал в комментарии ТАСС.

По словам Рябкова, в Кремле ожидают появление двух докладов администрации президента США о санкциях к концу января.

"Мы относимся ко всему этому по-философски. Видим в этом очередную попытку повлиять на нашу внутреннюю ситуацию, особенно в преддверии президентских выборов", - заявил представитель МИД РФ.

Он добавил, что РФ рассматривает возможность "симметричного ответа", но "решение по этому поводу будет принимать президент РФ в положенное время".

Ранее российские СМИ сообщили, что в США готовят новый санкционный список из примерно 300 человек, приближенных к Путину. Среди прочих в списке якобы есть украинский политик и кум Путина Виктор Медведчук. Документ будет представлен не позднее 29 января.

Bloomberg пишет, что некоторые российские олигархи, которые предположительно могут оказаться в новом санкционном списке США, пытаются разными способами избежать этого или минимизировать негативные последствия.

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