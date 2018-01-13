В Вене тысячи людей протестуют против правительства Курца

Австрийцы возмутились миграционной политикой кабинета федерального канцлера

В австрийской столице прошла массовая акция протеста против правительства федерального канцлера Себастьяна Курца, сообщает Deutsche Welle.

Организаторы акции заявляют, что кабинет Курца имеет расистские, экстремистские и неофашистские уклоны. Как уточняется, людей возмутило решение правительства о борьбе с миграцией.

В полиции Вены сообщают, что акция протеста проходит мирно.

24 декабря 2017 года Курц заявил, что распределение беженцев по странам ЕС в соответствии с фиксированными квотами ошибочно. По его мнению, "вынуждая государства принимать беженцев, Европа не продвигается вперед".

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