В США соцсеть ВКонтакте снова признали пиратским сайтом

В соцсети по-прежнему размещаются тысячи пиратских файлов, сообщают в офисе торгового представителя США

Офис торгового представителя США внес в список крупнейших мировых интернет-ресурсов, распространяющих пиратский контент, российскую социальную сеть ВКонтакте, передает Голос Америки.

В ведомстве отметили, что соцсеть "предпринимает шаги по борьбе с пиратством", пытаясь защищать авторские права.

"Несмотря на эти позитивные изменения, Вконтакте по-прежнему ведет противоправную деятельность, ежемесячно размещая, как сообщает киноиндустрия США, тысячи пиратских файлов", - заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

В списке крупнейших международных ресурсов, признанных пиратскими, также фигурируют российские торрент-трекеры Rutracker.org, Rapidgator.net и интернет-кинотеатр kinogo.cc.

В июле 2017 года в Украине запретили соцсети Вконтакте, Одноклассники, а также Яндекс и ряд других российских интернет-ресурсов.

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