Германия опасается новой волны беженцев

Власти ФРГ считают, что после принятия в Европарламенте поправок в Дублинское соглашение, Германии придется принять в разы больше беженцев

Немецкие власти обеспокоены намерениями Европейского парламента внести изменения в Дублинское соглашение (соглашение о приеме беженцев станами ЕС), передает Deutsche Welle.

Как уточняется, власти ФРГ опасаются, что придется принять гораздо больше беженцев, чем раньше.

На сегодняшний день вопрос о предоставлении убежища рассматривается иммиграционными службами того государства, где мигрант впервые подал заявление об убежище или впервые ступил на землю ЕС. Однако после принятия поправок в Дублинское соглашение заниматься этим вопросом будет та страна, в которой уже проживают родственники просителя убежища.

Таким образом, Германии придется принять значительно больше беженцев, говорится в отчете Федерального министерства внутренних дел. В свою очередь, верхний предел по приему беженцев, установленный властями, "сводится на нет".

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Больше всего представителей МВД ФРГ беспокоит, что, согласно предложениям Европарламента, для установления родственной связи "достаточно простого словесного утверждения".

"Если каждый из 1,4 млн людей, которые с 2015 года запросили убежища в Германии, станет связующим звеном для других беженцев, нужно говорить о совсем других величинах, чем при воссоединении семей", - заявил статс-секретарь при министре внутренних дел Германии Оле Шредер.

По состоянию на сентябрь 2017 года в Германии было зарегистрировано 580 тыс беженцев.

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