На Гавайях по ошибке объявили тревогу из-за "ракетного нападения"
На территории штата Гавайи распространили сигнал тревоги из-за ракетного нападения. Соответствующее сообщение было разослано на телефоны всех местных жителей, сообщает AP.
"Баллистическая ракета приближается к Гавайям. Немедленно ищите убежище. Это не учения", - было сказано в смс.
Фото: Twitter
Кроме того, сообщение транслировали по местному телевидению.
Чрезвычайные службы штата немедленно объявили, что тревога - ошибочная, подчеркнув, что нет никакой ракеты, приближающейся к территории Гавайских островов.
Сообщение Гавайской службы по чрезвычйным ситуациям
Специалисты изучают обстоятельства возникновения ошибочного сигнала. Комментаторы отмечают, что для подлета северокорейских ракет к Гавайским островам потребовалось бы 20 минут, а не 15, как было сказано в других смс-сообщениях. Кроме того, на Гавайских островах нет противоатомных убежищ, а если бы тревога была реальной, то сообщение подобного характера получили бы всего несколько уполномоченных человек.
Сейчас выясняется, не было ли это хакерской атакой.
3 декабря 2017 года в МИД Северной Кореи заявили, что президент США Дональд Трамп "умоляет о ядерной войне" и "организует чрезвычайно опасную ядерную авантюру на Корейском полуострове".
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