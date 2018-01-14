В Польше прошла акция против ужесточения закона об абортах

Протестующие держали в руках транспаранты, на которых было написано "Позор!", "Женщины без абортов будут умирать"

Около двух тысяч человек, в основном женщин, провели в Варшаве акцию протеста против ужесточения закона об абортах. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Протестующие, пришедшие 13 января, к зданию польского Сейма в Варшаве, держали в руках транспаранты с надписями "Позор!", "Помощь медицинская, не божья", "Женщины без абортов будут умирать".

Польский парламент в среду, 10 января, направил на рассмотрение в специальную парламентскую комиссию законопроект, согласно которому даже неправильное формирование плода более не будет являться условием для разрешения на аборт.

Одновременно большинство депутатов Сейма, включая 30 политиков из числа либеральной оппозиции, проголосовали против либерализации законов об абортах.

Правящая в Польше с 2015 года партия Закон и справедливость проводит консервативную семейную политику.

"Власти страны уже прекратили финансовую поддержку искусственного оплодотворения, а также разрешили отпуск противозачаточных таблеток только по рецептам. В октябре 2016 года Сейм после массовых протестов отклонил законопроект о практически полном запрете абортов", - отмечается в сообщении.

4 октября в Варшаве более четырех тысяч человек приняли участие в акции защиты прав женщин.

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