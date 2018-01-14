В одном из штатов Мексики убили журналиста
В Мексике вчера, 13 января, убили журналиста в штате Тамаулипас. Об этом сообщает Reuters.
"Карлос Домингес был убит днем в городе Нуэво-Ларедо. Прокуратура начала расследование обстоятельств убийства и определения его связи с журналистской работой", - отмечается в сообщении представителей власти.
Домингес был независимым журналистом, вел политическую колонку. В одной из последних публикаций он жаловался на рост политического насилия накануне президентских выборов в июле.
Губернатор Франсиско Гарсия Кабеса де Вака осудил убийство журналиста и выразил соболезнование родственникам Домингеса.
По официальным данным 2017 год стал рекордным по количеству убийств в Мексике за 20 лет ведения соответствующей статистики.
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