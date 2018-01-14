Иран отказался пересматривать атомную сделку

В Тегеране заявили, что атомная сделка не является предметом торга

Иран вновь отверг требования президента США Дональда Трампа о внесении серьезных изменений в договор об атомной программе Тегерана. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Этот договор является международно признанным и завершенным пактом и не может являться предметом новых обсуждений", - заявили в Министерстве иностранных дел Ирана вчера, 13 января.

В документе указывается, что по этой причине Тегеран не согласится на внесение поправок и не примет на себя новых обязательств, выходящих за рамки договора, заключенного в Вене в 2015 году.

13 января Трамп дал отсрочку Ирану, продлив ослабление санкционного режима и тем самым продолжил участие своей страны в международной ядерной сделке на 120 дней.

10 января официальный Тегеран предупредил, что будет считать нарушением ядерного соглашения введение США новых санкций против Ирана. В иранском Агентстве по атомной энергии заявили, что это приведет к ускорению обогащения урана.



29 октября Иран заявил, что продолжит производить баллистические ракеты для своей обороны и не считает это нарушением международных соглашений.



В апреле 2017 года США ввели новые санкции против Ирана в связи с программой баллистических ракет Тегерана. Санкции введены против 13 отдельных лиц и 12 организаций.

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