Иран отказался пересматривать атомную сделку
Иран вновь отверг требования президента США Дональда Трампа о внесении серьезных изменений в договор об атомной программе Тегерана. Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Этот договор является международно признанным и завершенным пактом и не может являться предметом новых обсуждений", - заявили в Министерстве иностранных дел Ирана вчера, 13 января.
В документе указывается, что по этой причине Тегеран не согласится на внесение поправок и не примет на себя новых обязательств, выходящих за рамки договора, заключенного в Вене в 2015 году.
13 января Трамп дал отсрочку Ирану, продлив ослабление санкционного режима и тем самым продолжил участие своей страны в международной ядерной сделке на 120 дней.
10 января официальный Тегеран предупредил, что будет считать нарушением ядерного соглашения введение США новых санкций против Ирана. В иранском Агентстве по атомной энергии заявили, что это приведет к ускорению обогащения урана.
29 октября Иран заявил, что продолжит производить баллистические ракеты для своей обороны и не считает это нарушением международных соглашений.
В апреле 2017 года США ввели новые санкции против Ирана в связи с программой баллистических ракет Тегерана. Санкции введены против 13 отдельных лиц и 12 организаций.
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