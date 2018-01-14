Войска Асада заподозрили в газовой атаке под Дамаском
Очевидцы сообщают о газовой атаке с применением хлора в Восточной Гуте, пригороде сирийской столицы Дамаска. По словам активистов, жители этого района почувствовали характерный запах газа вскоре после ракетного удара, нанесенного войсками диктатора Башара Асада, сообщает служба Би-би-си.
Согласно сообщениям врачей, за медицинской помощью обратились шесть человек с легкими признаками отравления газом.
Отмечается, что в осаде правительственных войск, помощь которым оказывают российские военные, остаются около 400 тысяч жителей Восточной Гуты. В ООН ситуацию в этом районе оценивают как катастрофическую: из-за частых обстрелов люди практически не покидают укрытия, а также страдают от нехватки еды и лекарств.
Восточная Гута на карте региона
Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что в Восточной Гуте только за первые десять дней 2018 года жертвами новой волны воздушных атак и наземных операций стали по меньшей мере 85 мирных жителей.
Читайте также: В Сирии от авиаударов Асада и РФ погибли 17 гражданских - СМИ
Восточная Гута - стратегически важная территория для всех сторон конфликта в Сирии. Контролирующие этот район повстанцы могут вести оттуда обстрелы и наносить ракетные удары по жилым кварталам Дамаска, что также приводит к жертвами среди мирного населения сирийской столицы.
В 2017 году Восточная Гута была объявлена Россией, Ираном и Турцией зоной деэскалации. Несмотря на это, район до сих пор подвергается ударам и артиллерийским обстрелам.
8 января 2018 года сообщалось, что, по данным правозащитников, в сирийской провинции Идлиб только за один день в результате массированных авиаударов по районам, контролируемым повстанцами, погиб как минимум 21 мирный житель, в том числе восемь детей.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
11:15
-
12.01.18
17:18
-
12.01.18
14:33
-
12.01.18
16:35
-
12.01.18
16:15
Новости партнеров
- 54387
- 45895
- 42870
- 34612
- 22258