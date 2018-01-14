Пожар в развлекательном центре Португалии: есть жертвы
В результате пожара в развлекательном центре Тондела (Португалия, - ред.) погибли восемь человек. Об этом сообщает RTP.
Около 50 человек получили ожоги, 30 из них госпитализировали. "Многие пострадавшие нуждаются в амбулаторном лечении", - сказал мэр города Жозе Антонио Хесус.
Он назвал ситуацию "критической". О причинах пожара пока неизвестно, его ликвидировали в течение одного часа.
На момент пожара в здании находились до 70 человек.
По данным СМИ пожар возник в отопительном узле, огонь быстро перекинулся на крышу здания, которая была сделана из легковоспламеняющихся материалов.
18 июня сообщалось, что в Португалии в результате сильных лесных пожаров в округе Педрогау Гранде в центральной части страны погибли не менее 24 человек, еще около 20 получили травмы.
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