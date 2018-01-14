Нажали не на ту кнопку: названа причина ложной тревоги на Гавайях

Причиной ошибочного оповещения о "приближающейся баллистической ракете" стал человеческий фактор, сообщил губернатор штата Дэвид Игэ

Причиной ложной тревоги, объявленной на Гавайях из-за "приближающейся баллистической ракеты", стал человеческий фактор: сотрудник экстренной службы по ошибке нажал не на ту кнопку. Об этом сообщил губернатор этого островного штата США Дэвид Игэ, передает телеканал CNN.

"Ошибка произошла при стандартной процедуре пересмены, сотрудник нажал не на ту кнопку", - сказал он.

В своем Twitter Игэ также сообщил, что встретится с высокопоставленными чиновниками штата, чтобы установить первоисточник ложной тревоги и предотвратить повторение такого инцидента.

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Сигнал тревоги из-за якобы ракетной атаки был распространен на территории Гавайев в субботу утром, 13 января. Соответствующее сообщение было разослано на телефоны всех местных жителей, также оно транслировалось по местному телевидению.

Чрезвычайные службы штата немедленно объявили, что тревога ложная.

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