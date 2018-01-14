Lactalis отзывает продукцию из 83 стран из-за сальмонеллы
Известная французская компания приняла решение отозвать с рынка более 12 млн пачек молочных смесей в 83 странах мира из-за зараженной возбудителями сальмонеллеза продукции. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Будут отзывать все партии сухого молока, произведенные на расположенном в Краоне на западе Франции заводе, независимо от даты выпуска.
В интервью журналистам французского еженедельника Journal du Dimanche генеральный директор Lactalis Эммануэль Бенье также пообещал возмещение семьям, пострадавшим от последствий употребления детьми зараженной возбудителями сальмонеллеза продукции компании.
Стало известно о 35 случаях заражения детей опасными бактериями во Франции.
Среди пострадавших от некачественного детского питания много младенцев в возрасте до шести месяцев. По меньшей мере, один случай зарегистрирован в Испании. Еще один случай заболевания пока расследуется в Греции. Против компании потребители подали десятки исков.
11 декабря компания Lactalis отзывала более 600 партий продукции, которая может быть заражена сальмонеллой.
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