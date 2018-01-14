Lactalis отзывает продукцию из 83 стран из-за сальмонеллы

Из-за выявленных в молокопродуктах возбудителей сальмонеллеза крупный производитель детского питания отзывает с рынка более 12 млн пачек смесей

Известная французская компания приняла решение отозвать с рынка более 12 млн пачек молочных смесей в 83 странах мира из-за зараженной возбудителями сальмонеллеза продукции. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Будут отзывать все партии сухого молока, произведенные на расположенном в Краоне на западе Франции заводе, независимо от даты выпуска.

В интервью журналистам французского еженедельника Journal du Dimanche генеральный директор Lactalis Эммануэль Бенье также пообещал возмещение семьям, пострадавшим от последствий употребления детьми зараженной возбудителями сальмонеллеза продукции компании.

Стало известно о 35 случаях заражения детей опасными бактериями во Франции.

Среди пострадавших от некачественного детского питания много младенцев в возрасте до шести месяцев. По меньшей мере, один случай зарегистрирован в Испании. Еще один случай заболевания пока расследуется в Греции. Против компании потребители подали десятки исков.

11 декабря компания Lactalis отзывала более 600 партий продукции, которая может быть заражена сальмонеллой.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



