В Турции пассажирский самолет выкатился за взлетную полосу: фото
В турецком аэропорту города Трабзон самолет авиакомпании Pegasus выкатился ночью со взлетно-посадочной полосы и едва не упал в море. Об этом сообщает Анадолу.
"Аэропорт Трабзона был временно закрыт из-за инцидента с самолетом авиакомпании Pegasus, скатившимся накануне ночью со взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел во время посадки самолета Boeing 737-800.", - отмечается в сообщении.
Пострадавших нет, 162 человека, находившихся на борту самолета, эвакуировали.
После инцидента аэропорт позже возобновил работу.
Специалисты выясняют причины происшествия.
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