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В Турции пассажирский самолет выкатился за взлетную полосу: фото

14.01.2018 14:12
В результате инцидента пострадавших нет
В Турции пассажирский самолет выкатился за взлетную полосу: фото
Фото: twitter.com/AnalystTK

В турецком аэропорту города Трабзон самолет авиакомпании Pegasus выкатился  ночью со взлетно-посадочной полосы и едва не упал в море. Об этом сообщает Анадолу.

"Аэропорт Трабзона был временно закрыт из-за инцидента с самолетом авиакомпании Pegasus, скатившимся накануне ночью со взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел во время посадки самолета Boeing 737-800.", - отмечается в сообщении.

Пострадавших нет, 162 человека, находившихся на борту самолета, эвакуировали.

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После инцидента аэропорт позже возобновил работу.

Специалисты выясняют причины происшествия.

28 декабря на Мальте частный самолет бизнес-класса Dassault Falcon 7X врезался в офисное здание.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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