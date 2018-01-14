В Турции пассажирский самолет выкатился за взлетную полосу: фото

В результате инцидента пострадавших нет

В турецком аэропорту города Трабзон самолет авиакомпании Pegasus выкатился ночью со взлетно-посадочной полосы и едва не упал в море. Об этом сообщает Анадолу.

"Аэропорт Трабзона был временно закрыт из-за инцидента с самолетом авиакомпании Pegasus, скатившимся накануне ночью со взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел во время посадки самолета Boeing 737-800.", - отмечается в сообщении.

Пострадавших нет, 162 человека, находившихся на борту самолета, эвакуировали.

После инцидента аэропорт позже возобновил работу.

Специалисты выясняют причины происшествия.

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