NASA показало облачные пояса в южном полушарии Юпитера - фото

Космический аппарат Юнона находился на расстоянии более 13 километров от пиков облаков планеты

Автоматическая американская станция Juno ("Юнона") получила снимки облаков, опоясывающих южный полюс Юпитера. Об этом сообщает пресс-служба аэрокосмического управления NASA.



"Темная область в крайнем левом углу называется Южным умеренным поясом. Пересечение пояса - это призрачная функция скольжения белых облаков. Это самая большая особенность низких широт Юпитера, это циклон (вращающийся с движением по часовой стрелке)", - рассказывают ученые о фото.



В NASA называли увиденное "гобеленом ярких облачных полос и штормов". Снимок NASA был сделан в декабре этого года во время десятого сближения зонда с Юпитером.



Отмечается, что космический аппарат находился на расстоянии более 13 километров от пиков облаков планеты.



Зонд Juno ("Юнона") был запущен с мыса Канаверал в августе 2011 года, однако аппарат вышел на стабильную орбиту вокруг Юпитера только через пять лет. Зонд стал вторым космическим аппаратом, вышедшим на орбиту Юпитера, после Галилео, находившегося на орбите планеты с 1995-го по 2003 год.

14 декабря стало известно, что ученые выяснили глубину гигантского антициклона в атмосфере Юпитера, известного как Большое красное пятно, которая достигает 350 км. Это удалось установить благодаря зонду NASA Юнона, который уже второй год находится на орбите крупнейшей планеты Солнечной системы.



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