Политологу из России запретили въезд в ЕС по запросу Польши - СМИ

По словам российского пропагандиста, причину ему не озвучили и готовят к депортации из Германии

Российскому политологу и пропагандисту Олегу Бондаренко отказали во въезде в ЕС на паспортном контроле в аэропорту Берлина "Тегель". Об этом он сообщил по телефону в рупор Кремля ТАСС.



"По запросу Польши мне запрещен въезд на территорию стран Европейского союза без объяснения причин. Запрет действует три года", - сказал он.



Как он сообщил, в Берлин его пригласила немецкая Левая партия для участия в политическом мероприятии.



Также, по словам Бондаренко, правоохранители в настоящее время готовят его к депортации. Под конвоем пропагандиста из переправляют в другой аэропорт Берлина - "Шенефельд".



"Был там (в Польше - ред.) три года назад и ничего не писал об этой стране в последнее время", - отметил он, пытаясь прокомментировать причину запроса Варшавы на запрет въезд в страны ЕС.

Бондаренко является директором российского Фонда прогрессивной политики, а также пишет авторские колонки в ряде пропагандистких российских изданий.



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