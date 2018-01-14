Политологу из России запретили въезд в ЕС по запросу Польши - СМИ
Российскому политологу и пропагандисту Олегу Бондаренко отказали во въезде в ЕС на паспортном контроле в аэропорту Берлина "Тегель". Об этом он сообщил по телефону в рупор Кремля ТАСС.
"По запросу Польши мне запрещен въезд на территорию стран Европейского союза без объяснения причин. Запрет действует три года", - сказал он.
Как он сообщил, в Берлин его пригласила немецкая Левая партия для участия в политическом мероприятии.
Также, по словам Бондаренко, правоохранители в настоящее время готовят его к депортации. Под конвоем пропагандиста из переправляют в другой аэропорт Берлина - "Шенефельд".
"Был там (в Польше - ред.) три года назад и ничего не писал об этой стране в последнее время", - отметил он, пытаясь прокомментировать причину запроса Варшавы на запрет въезд в страны ЕС.
Бондаренко является директором российского Фонда прогрессивной политики, а также пишет авторские колонки в ряде пропагандистких российских изданий.
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