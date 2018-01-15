USD:  28.34  28.68   EUR:  33.81  34.54  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В США машина въехала во второй этаж здания: фото

15.01.2018 04:02
Водитель белого седана был под действием наркотиков, въехал в ограждение и его отбросило
В США машина въехала во второй этаж здания: фото
Фото: KTLA

В городе Санта-Ана, штат Калифорния, водитель на машине въехал во второй этаж здания, где находится стоматологический кабинет. Об этом сообщает The Los Angeles Times.

Позже водитель признал, что он был под действием наркотиков. Полиция выяснила, что он въехал сначала в дорожное ограждение и потом машину отбросило во второй этаж.

Белый седан, который наполовину застрял на высоте второго этажа, доставала специальная пожарная машина.

снимают.jpg

Читайте также: На "Дакаре" гоночную машину чуть не смыло в океан: видео

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- cамые яркие фото дня в Instagram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 