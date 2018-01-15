В США машина въехала во второй этаж здания: фото

Водитель белого седана был под действием наркотиков, въехал в ограждение и его отбросило

В городе Санта-Ана, штат Калифорния, водитель на машине въехал во второй этаж здания, где находится стоматологический кабинет. Об этом сообщает The Los Angeles Times.



Позже водитель признал, что он был под действием наркотиков. Полиция выяснила, что он въехал сначала в дорожное ограждение и потом машину отбросило во второй этаж.

Белый седан, который наполовину застрял на высоте второго этажа, доставала специальная пожарная машина.

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