В Иране разблокировали доступ к Telegram
Власти Ирана с вечера 13 января разблокировали доступ к популярному мессенджеру Telegram для граждан страны. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает иранское государственное информагентство IRNA.
"Социальная сеть Telegram теперь доступна в беспроводной и сотовой сетях передачи данных", - говорится в сообщении.
СМИ отмечает, что мессенджер оказался под запретом из-за "недавних беспорядков в ряде иранских городов".
"В некоторых районах демонстрации переросли в насилие в результате провокаций, осуществленных некоторыми иностранными элементами, которые использовали Telegram", - заявляет государственное информагентство.
В то же время Reuters сообщает, что соцсети Facebook и Twitter в Иране по-прежнему заблокированы.
14 января 2018 года иранские власти заявили, что с начала антиправительственных протестов в стране около 465 человек были задержаны, в ходе столкновений погибли 25 человек.
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