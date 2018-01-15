В Иране разблокировали доступ к Telegram

Популярный мессенджер оказался под запретом оказался из-за протестов, охвативших страну в конце декабря 2017 года

Власти Ирана с вечера 13 января разблокировали доступ к популярному мессенджеру Telegram для граждан страны. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает иранское государственное информагентство IRNA.

"Социальная сеть Telegram теперь доступна в беспроводной и сотовой сетях передачи данных", - говорится в сообщении.

СМИ отмечает, что мессенджер оказался под запретом из-за "недавних беспорядков в ряде иранских городов".

"В некоторых районах демонстрации переросли в насилие в результате провокаций, осуществленных некоторыми иностранными элементами, которые использовали Telegram", - заявляет государственное информагентство.

В то же время Reuters сообщает, что соцсети Facebook и Twitter в Иране по-прежнему заблокированы.

14 января 2018 года иранские власти заявили, что с начала антиправительственных протестов в стране около 465 человек были задержаны, в ходе столкновений погибли 25 человек.

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