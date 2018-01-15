Бельгия подняла истребители для перехвата двух самолетов РФ
Сегодня, 15 января, два бельгийских истребителя F-16 были подняты для сопровождения двух российских бомбардировщиков над акваторией Северного моря. Об этом сообщает Le Soir.
По данным источника издания, бельгийские истребители приблизились к российским Ту-160. Подробности пока не сообщаются
В Минобороны Британии отметили, что два российских бомбардировщика Ту-160 были перехвачены над Северным морем между Данией и Нидерландами.
С 11 января Бельгия отвечает за безопасность воздушного пространства стран Бенилюкса. Оперативная процедура реагирования предполагает вылет в течение нескольких минут двух F-16 в случае появления не идентифицированных самолетов или летательных аппаратов, с которыми потерян контакт по радиосвязи.
26 cентября сообщалось, что США закроют небо для военных полетов РФ.
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