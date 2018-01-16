Взрыв в Бельгии разрушил половину жилого дома: под завалами люди
В бельгийском городе Антверпен в понедельник вечером, 15 января, произошел взрыв в одном из жилых домов, который разрушил половину здания. Об этом сообщает The Independent.
По данным местных СМИ, взрыв произошел в итальянском ресторане, который располагался на первом этаже здания.
По данным правоохранительных органов, число пострадавших в результате инцидента превысило 20 человек, о жертвах к настоящему моменту не сообщалось. Однако под обломками разрушенного дома продолжают находиться люди.
Прибывшим на место спасателям удалось освободить из-под завалов четверых человек. Работы осложняются тем, что развалины дома крайне нестабильны и сотрудникам спасателям приходится с максимальной осторожностью проводить поиски.
Отмечается, что бельгийская полиция сразу заявила, что произошедшее не является терактом. По предварительным данным, в доме произошел взрыв бытового газа.
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