В США YouTube-блогер убила двоих детей и покончила с собой

Женщина пела каверы популярных песен и нередко выкладывала совместные видеозаписи со своими детьми

В Северной Каролине (США) женщина убила двоих своих малолетних детей, а после этого покончила с собой. Об этом сообщает телеканал WKRN.



Инцидент произошел в субботу вечером, 13 января. Полиция приехала на вызов и обнаружила тело 34-летняя Кристины Тредвей недалеко от ее дома. По данным следствия, смерть наступила в результате самоубийства - женщина спрыгнула с моста.

По приезду сотрудников полиции к ней домой были найдены тела ее семилетнего сына и трехлетней дочери, которые были сильно избиты. По словам чиновников, детей отвезли в медицинский центр в Каролине, но врачи констатировали смерть малышей.



Должностные лица также сообщили, что именно их мать забила детей до смерти. По словам полицейских, был найден отец, но он вне подозрений.

Следователи работают над тем, чтобы определить причину, которая побудила Тредвей нанести вред детям.



Женщина выкладывала на своем YouTube-канале видеоролики, на большинстве из которых ее дети поют каверы на известные песни, как и она сама.



Видео с канала Кристины Тредвей



6 января в американском городе Санта-Кларита (округ Лос-Анджелес) мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли четыре члена его семьи, включая несовершеннолетнего ребенка.



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