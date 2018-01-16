Госдеп США призвал граждан до визита в КНДР подготовить похороны
США настоятельно не рекомендуют посещать Северную Корею из-за серьезного риска ареста американских граждан, а в случае острой необходимости советуют заранее написать завещание и подготовится к похоронам. Соответствующее обращение опубликовано пресс-службой Госдепартамента.
"Оформите заявку и назначьте соответствующих страховых бенефициаров и/или доверенность. Обсудите с близкими последующий уход/опеку над детьми, домашними животными, имуществом, неликвидными активами (коллекциями, произведениями искусства), обсудите пожелания относительно похорон и тому подобное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что паспорта для въезда или выезда с территории КНДР не действительны без соответствующей проверки в Государственном департаменте США.
Такие ограничения связаны с тем, что правительство США не может предоставлять экстренные услуги своим гражданам в Северной Корее, поскольку нет дипломатических или консульских отношений с этой страной. Только Швеция выступает в качестве защищающей силы для Соединенных Штатов в Северной Корее, предоставляя ограниченные службы экстренной помощи.
"Правительство Северной Кореи регулярно задерживает или лишает шведских чиновников доступа к задержанным гражданам США", - указывает ведомство на глубину проблемы.
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22 июля стало известно, что Вашингтон запретил ездить в КНДР с паспортом гражданина США.
В 2016 году северокорейский суд приговорил американского студента Отто Уормбира, приехавшего в КНДР на новогодние праздники, к 15 годам тюрьмы за попытку украсть агитационный плакат из отеля. После 15 месяцев заключения - 13 июня этого года - американского студента в состоянии комы вернули на родину. Он скончался.
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