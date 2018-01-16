Бывший "бухгалтер" лагеря смерти Аушвиц просит суд о помиловании

96-летний немецкий унтершарфюрер СС осужден за пособничество в убийстве по меньшей мере 300 тысяч человек

Бывший немецкий унтершарфюрер СС 96-летний Оскар Гренинг, осужденный за пособничество в убийстве по меньшей мере 300 тысяч человек, подал прошение о помиловании в прокуратуру Люнебурга (Германия). Об этом сообщает издание Spiegel.

"У нас есть соответствующая прошение о помиловании в ожидании", - сказала пресс-секретарь прокурора Люнебурга, где должны принять решение по заявлению.



В сообщении сказано, что этот шаг является последним способом для него избежать вступления в силу решения о тюремном заключении, которое, по указанию суда, может быть прервано в любой момент, если состояние его здоровья ухудшиться.



Летом 2015 года земельный суд Люнебурга приговорил к четырем годам тюремного заключения бывшего "бухгалтера", который с 1942 по 1944 работал в концентрационном лагере Аушвиц в польском городе Освенцим.







В сентябре прошлого года Федеральный суд Германии подтвердил предыдущее решение суда, а в декабре 2017-го Федеральный конституционный суд также постановил, что состояние здоровья Гренинга позволяет ему отбывать наказание в тюрьме.







12 сентября немецкий суд закрыл дело против 96-летнего бывшего медицинского санитара лагеря смерти Освенцим, который страдает слабоумием.



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