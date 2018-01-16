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В результате нападения на аэропорт в Триполи погибли 20 человек

16.01.2018 07:53
В спецслужбе Ливии заявили, что на аэропорт напали люди лидера боевиков, известного как Башир
В результате нападения на аэропорт в Триполи погибли 20 человек
Фото: скриншот

В результате вооруженного столкновения в аэропорту столицы Триполи убиты, по меньшей мере, 20 человек, а еще около 60 ранены. Об этом сообщает агентство Reuters.

Правительство национального согласия сообщило, что нападение было направлено на организацию побега из ближайших тюрем террористов Исламского государства и Аль-Каиды и других террористических организаций.

В спецслужбе Ливии добавили, что на аэропорт напали люди боевика, известного как Башир "Корова".

В аэропорту Mitiga были прекращены все полеты.

15 января 2018 года в МИД попросили не ехать украинцев в Ливию, Сирию, Йемен, Сомали и Россию, назвав эти страны опасными.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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