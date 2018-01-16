В результате нападения на аэропорт в Триполи погибли 20 человек
В результате вооруженного столкновения в аэропорту столицы Триполи убиты, по меньшей мере, 20 человек, а еще около 60 ранены. Об этом сообщает агентство Reuters.
Правительство национального согласия сообщило, что нападение было направлено на организацию побега из ближайших тюрем террористов Исламского государства и Аль-Каиды и других террористических организаций.
В спецслужбе Ливии добавили, что на аэропорт напали люди боевика, известного как Башир "Корова".
В аэропорту Mitiga были прекращены все полеты.
15 января 2018 года в МИД попросили не ехать украинцев в Ливию, Сирию, Йемен, Сомали и Россию, назвав эти страны опасными.
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