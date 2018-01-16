В Госдепе озвучили дату обнародования новых санкций против России

Пока что рано говорить о том, сколько россиян и других граждан подпадут под американские ограничительные меры, уточнил посол США в РФ Джон Хантсмен

К 29 января будет готов отчет администрации президента Соединенных Штатов о новых санкциях против России. Об этом российскому пропагандистскому ресурсу ТАСС заявил посол США в РФ Джон Хантсман.

По словам американского дипломата, "пока рано говорить" о количестве людей, которые подпадут под новые ограничительные меры.

"Сейчас у нас есть дата 29 января, люди очень активно работают над этой частью закона (CAATSA, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, - ред.)", - отметил Хантсман.

Американский чиновник пояснил, что составители доклада стараются учесть то, "как новые санкции отразятся на российско-американских отношениях не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе".

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В первые дни 2018 года российские СМИ сообщили, что США готовят новый санкционный список из примерно 300 человек, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину. Среди прочих в списке якобы есть украинский политик и кум Путина Виктор Медведчук. Bloomberg пишет, что некоторые российские олигархи, которые могут оказаться в новом списке, пытаются разными способами избежать этого или минимизировать негативные последствия.

Чиновники в РФ уже назвали подготовку новых санкций желанием США якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в России "перед выборами президента".

Вашингтон намерен усилить санкции за предполагаемое вмешательство Кремля в ход президентских выборов США в 2016 году. Москва постоянно отрицает такое вмешательство.

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