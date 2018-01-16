Норвегия полностью запретит пушную промышленность

Защитники животных назвали это решение "потрясающей победой в борьбе за прекращение меховой индустрии в Европе"

К 2025 году Норвегия полностью откажется от ферм по выращиванию животных для пушной промышленности. Этот шаг был согласован во время переговоров между партнерами в новом трехстороннем коалиционном правительстве Норвегии, сообщает The Local.

Норвегия будет первой скандинавской страной, на территории которой полностью запретят фермы по выращиванию лисиц и норок.

Благотворительная организация Anima заявила, что приветствует это решение. "Это потрясающая победа в борьбе за прекращение меховой индустрии в Европе", - говорится в заявлении организации.

Министр сельского хозяйства Норвегии Йон Георг Дал назвал решение неудачным. "Моя работа теперь будет заключаться в том, чтобы реализовать это таким образом, чтобы фермеры получили достаточную компенсацию в период прекращения производства", - сказал министр.

Напомним, Украина в январе внесла лося европейского в Красную книгу. Отныне охота на него карается законом.

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