Полиция не считает смерть вокалистки Cranberries подозрительной

Правоохранители составили доклад, который передадут специалисту-коронеру для определения причины смерти певицы

Полиция не считает смерть вокалистки ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордан подозрительной. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства, передает ВВС.

Правоохранители составили доклад, который передадут специалисту-коронеру для определения причины смерти певицы.

Вчера Долорес О'Риордан внезапно умерла в Лондоне в возрасте 46 лет. Причина смерти неизвестна.

О'Риордан, родилась в Лимерике (город-графство в Ирландии) в 1971 году. Она присоединилась к Cranberries в 1990 году и выступала с группой до 2008 года, когда они взяли паузу в творчестве. Группа возобновила деятельность в 2009 году, изначально только для живых выступлений, но в конце концов был выпущен новый студийный материал.

Европейское турне группы в 2017 году было ограничено из-за того, что О'Риордан страдала из-за проблем со спиной. Выступления Cranberries в США были отменены по рекомендации врачей О'Риордан.

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