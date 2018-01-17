USD:  28.41  28.72   EUR:  34.59  35.28  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Суд оставил экс-советника Трампа Манафорта под домашним арестом

17.01.2018 00:29
Судья отметила, что процесс над Манафортом и его партнером Гейтсом не начнется в мае, как того требовал специальный прокурор США
Суд оставил экс-советника Трампа Манафорта под домашним арестом
Пол Манафорт (фото - The New York Times)

Бывшего советника президента США Трампа Пола Манафорта оставили под домашним арестом. Об этом сообщает Голос Америки.

При этом федеральная судья пообещала выдать орден на освобождение из-под домашнего ареста его бизнес-партнера Ричарда Гейтса.

По ее словам, судебный процесс над Манафортом и Гейтсом не сможет начаться в мае, как того требовал специальнй прокурор, поскольку сторонам нужно больше времени на изучение доказательств.

Процесс может начаться в сентябре или октябре.

В начале января этого года Манафорт подал в суд на специального прокурора США Роберта Мюллера. Он считает, что дело против него превышает полномочия спецпрокурора, который должен заниматься вероятным вмешательством Росси в президентские выборы в США. 

В октябре 2017 года Манафорт сдался федеральным властям. 

Его обвиняют по 12 пунктам, основные из которых: заговор против США (вероятно, речь идет о связях с россиянами во время американских выборов); работа в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации; отмывание денег (переводы на заграничные счета, в том числе, на Кипре и Сейшелах), уклонение от уплаты налогов. 

Читайте также: Дело Манафорта и его последствия для Украины

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- cамые яркие фото дня в Instagram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 