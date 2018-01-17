Суд оставил экс-советника Трампа Манафорта под домашним арестом
Бывшего советника президента США Трампа Пола Манафорта оставили под домашним арестом. Об этом сообщает Голос Америки.
При этом федеральная судья пообещала выдать орден на освобождение из-под домашнего ареста его бизнес-партнера Ричарда Гейтса.
По ее словам, судебный процесс над Манафортом и Гейтсом не сможет начаться в мае, как того требовал специальнй прокурор, поскольку сторонам нужно больше времени на изучение доказательств.
Процесс может начаться в сентябре или октябре.
В начале января этого года Манафорт подал в суд на специального прокурора США Роберта Мюллера. Он считает, что дело против него превышает полномочия спецпрокурора, который должен заниматься вероятным вмешательством Росси в президентские выборы в США.
В октябре 2017 года Манафорт сдался федеральным властям.
Его обвиняют по 12 пунктам, основные из которых: заговор против США (вероятно, речь идет о связях с россиянами во время американских выборов); работа в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации; отмывание денег (переводы на заграничные счета, в том числе, на Кипре и Сейшелах), уклонение от уплаты налогов.
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