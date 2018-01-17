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Россия проводит военные учения в Приднестровье

17.01.2018 06:04
Несмотря на требования Молдовы вывести войска из непризнанного Приднестровья, Россия проводит в регионе первые в этом году военные учения
Россия проводит военные учения в Приднестровье
Скриншот видео

На территории непризнанного Приднестровья проводят военные учения при участии военнослужащих из состава Ограниченной группы российских войск. Об этом сообщают в Западном военном округе Минобороны РФ, передает Укринформ

Российские военные будут отрабатывать "все возможные действия для ведения боя с противником", а особенное внимание уделят ведению боев внутри здания и порядку действий при появлении в направлении стрельбы гражданских.

Это первые в 2018 году военные учения, которые проводятся в Приднестровье российскими войсками. В прошлом году такие учения проводились регулярно и правительство Молдовы неоднократно выражало протест.

Парламент Молдовы принял декларацию с требованием к государству-агрессору России вывести войска из Приднестровья, контролируемого пророссийскими сепаратистами. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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