Россия проводит военные учения в Приднестровье

Несмотря на требования Молдовы вывести войска из непризнанного Приднестровья, Россия проводит в регионе первые в этом году военные учения

На территории непризнанного Приднестровья проводят военные учения при участии военнослужащих из состава Ограниченной группы российских войск. Об этом сообщают в Западном военном округе Минобороны РФ, передает Укринформ.



Российские военные будут отрабатывать "все возможные действия для ведения боя с противником", а особенное внимание уделят ведению боев внутри здания и порядку действий при появлении в направлении стрельбы гражданских.



Это первые в 2018 году военные учения, которые проводятся в Приднестровье российскими войсками. В прошлом году такие учения проводились регулярно и правительство Молдовы неоднократно выражало протест.



Парламент Молдовы принял декларацию с требованием к государству-агрессору России вывести войска из Приднестровья, контролируемого пророссийскими сепаратистами.



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