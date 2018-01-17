Тиллерсон: Россия и Китай должны применить санкции против КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что "мир не допустит ядерного оружия в Северной Корее"

Россия и Китай должны в полном объеме применить санкции против Северной Кореи, чтобы добиться "полноценной, доказуемой и необратимой денуклеаризации". Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает Deutsche Welle.

Тиллерсон выступил на встрече глав внешнеполитических ведомств 20 стран, посвященной ситуации вокруг Северной Кореи. Переговоры прошли вчера, 16 января, в Ванкувере.

Тиллерсон отметил, что США пытаются найти дипломатическое решение по денуклеаризации КНДР.

"Мир не допустит ядерного оружия в Северной Корее", - подчеркнул Тиллерсон. Он отказался комментировать слухи о том, что Белый дом готов на военные действия против Пхеньяна.

Участники встречи обратили особое внимание на необходимость выстраивать дипломатические отношения между Северной и Южной Кореями.

Однако Тиллерсон заявил, что Пхеньяну еще предстоит доказать, что он является "заслуживающим доверия и готовым к переговорам" партнером.

Во встрече на высшем уровне в Ванкувере приняли участие представители внешнеполитических ведомств 20 стран, в частности были представлены государства, чьи войска принимали участие в Корейской войне 1950-53 годов в составе миссии ООН: Австралия, Бельгия, Великобритания, Колумбия, Эфиопия, Франция, Греция, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Филиппины, ЮАР, Тайланд и Турция.

Россию и Китай в Ванкувер не пригласили.

26 декабря США ввели новые санкции против северокорейских чиновников за их участие в разработке ядерной программы Пхеньяна.

Принятые меры последовали после принятия резолюции Совета безопасности ООН, которой также ввели санкции против КНДР.

Пхеньян заявил, что санкции Совбеза ООН "равносильны акту войны и полной экономической блокаде" Северной Кореи.

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