В России священника приговорили к 14 годам тюрьмы за педофилию

Слушание дела в суде проходило в закрытом режиме

В России священника Глеба Грозовского признали виновным в педофилии и приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Приозерский городской суд Ленинградской области в среду огласил приговор обвиняемому в педофилии священнику Глебу Грозовскому, дело которого расследовалось более четырех лет", - отмечается в сообщении.

Оглашались только вводная и резолютивная части приговора, так как дело слушалось в закрытом режиме.

7 сентября 2016 года Грозовский был доставлен из Москвы в Петербург, а ранее - экстрадирован в Россию из Израиля. Ему было предъявлено обвинение в преступлениях сексуального характера в отношении трех школьниц.

По версии следствия, летом 2011 года на территории православного детского лагеря, расположенного на острове Коневец Приозерского района Ленобласти, Грозовский, являясь клириком Вознесенского (Софийского) собора в Царском Селе, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нескольких детей, не достигших 14-летнего возраста. Аналогичные действия, по данным следствия, Грозовский совершил в июне 2013 года на территории Греции в лагере православного детско-юношеского клуба Филадельфия.

Поскольку Грозовский скрылся от уголовного преследования, в октябре 2013 года он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

На время проведения следствия священник был отстранен от служения.

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