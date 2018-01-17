В помиловании отказано: "бухгалтер" Аушвица будет сидеть в тюрьме

96-летний Оскар Грёнинг, который во время Второй мировой войны служил "бухгалтером" в гарнизоне СС в концентрационном лагере, лично никого не убивал

Власти Германии отказали в помиловании 96-летнему экс-унтершарфюреру СС Оскару Грёнингу, который осужден за пособничество в убийстве по меньшей мере 300 тысяч узников концлагера Аушвиц во время Второй мировой войны. Об этом со ссылкой на СМИ Германии сообщает агентство Reuters.

Прошение о помиловании в прокуратуру Люнебурга (ФРГ) Грёнинг подал вчера, 16 января.

Следствие ранее доказало, что осужденный, который лично никого не убивал, во время пребывания в Освенциме помогал поддерживать ответственный за массовые убийства нацистский режим тем, что сортировал документы, найденные в багаже прибывающих в концлагерь евреев.

Грёнинг работал в Аушвице с 1942 по 1944 годы.

Летом 2015 года земельный суд Люнебурга приговорил его к четырем годам тюрьмы. В сентябре 2017-го Федеральный суд ФРГ подтвердил предыдущее решение суда, а в декабре Федеральный конституционный суд также постановил, что состояние здоровья Грёнинга позволяет ему отбывать наказание в тюрьме.

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12 сентября 2017 года немецкий суд закрыл дело против 96-летнего бывшего медицинского санитара лагеря смерти Освенцим, который страдает слабоумием.



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