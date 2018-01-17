В помиловании отказано: "бухгалтер" Аушвица будет сидеть в тюрьме
Власти Германии отказали в помиловании 96-летнему экс-унтершарфюреру СС Оскару Грёнингу, который осужден за пособничество в убийстве по меньшей мере 300 тысяч узников концлагера Аушвиц во время Второй мировой войны. Об этом со ссылкой на СМИ Германии сообщает агентство Reuters.
Прошение о помиловании в прокуратуру Люнебурга (ФРГ) Грёнинг подал вчера, 16 января.
Следствие ранее доказало, что осужденный, который лично никого не убивал, во время пребывания в Освенциме помогал поддерживать ответственный за массовые убийства нацистский режим тем, что сортировал документы, найденные в багаже прибывающих в концлагерь евреев.
Грёнинг работал в Аушвице с 1942 по 1944 годы.
Летом 2015 года земельный суд Люнебурга приговорил его к четырем годам тюрьмы. В сентябре 2017-го Федеральный суд ФРГ подтвердил предыдущее решение суда, а в декабре Федеральный конституционный суд также постановил, что состояние здоровья Грёнинга позволяет ему отбывать наказание в тюрьме.
Читайте также: Документы Освенцимского процесса объявили частью наследия ЮНЕСКО
12 сентября 2017 года немецкий суд закрыл дело против 96-летнего бывшего медицинского санитара лагеря смерти Освенцим, который страдает слабоумием.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:18
-
18:35
-
17:36
-
17:18
-
16:53
Новости партнеров
- 130441
- 98878
- 48933
- 26926
- 25193