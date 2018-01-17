КНДР отправит на зимнюю Олимпиаду группу поддержки из 230 человек

Также в Южной Корее в период Олимпийских игр выступит северокорейский оркестр численностью 140 человек

КНДР отправит на зимние Олимпийские игры в Южной Корее группу поддержки в составе 230 человек. Об этом по итогам двусторонних переговоров сообщил официальный Сеул, передает Reuters.

С помощью группы поддержки Пхеньян намерен создать на Олимпиаде видимость "духа сотрудничества", чтобы отметить потом свой вклад в успешное проведение Игр, считают в южнокорейском Центре исследований КНДР.

Кроме того, на переговорах 16 января чиновники двух стран договорились о выступлении северокорейского оркестра численностью 140 человек в Южной Корее в период Олимпиады.

Отмечается, что помимо спортсменов и оркестра режим диктатора Ким Чен Ына планирует отправить на соревнования "большую делегацию".

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На днях президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил сформировать совместную с КНДР сборную по хоккею, однако эта идея встретила неодобрение со стороны южнокорейских спортсменов, которые не пожелали играть "с совершенно незнакомыми людьми".

9 января 2018 года сообщалось, что Северная Корея направит большую делегацию спортсменов, чиновников и группу поддержки на зимние Олимпийские игры, которые пройдут 9-25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

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