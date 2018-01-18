Бывшая порноактриса рассказала о связи с Трампом

Экс-звезда фильмов для взрослых еще в 2011 году рассказывала, что у нее была интимная связь с Трампом

Бывшая порноактриса Стефани Клиффорд, известная также как Сторми Дэниэлс, еще в 2011 году рассказала подробности своей связи с президентом Дональдом Трампом в интервью журналу In Touch, которое не было опубликовано. Об этом сообщает New York Post.



Клиффорд упоминала, что у нее была интимная связь с Трампом спустя пару месяцев после того, как Мелания Трамп в 2006 году родила сына Бэррона.

Клиффорд сказала, что "ничего особенного не было". "Именно то, чего следует ожидать от человека в его возрасте", - рассказала она.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что адвокат Трампа Майкл Коэн в 2016 году заплатил бывшей звезде фильмов для взрослых Стефани Клиффорд $130 000 в рамках соглашения, которое запрещало ей публично обсуждать встречу с Трампом в 2006 году.



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