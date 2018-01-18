В Казахстане сгорел автобус: погибли более 50 человек

Трагедия произошла утром 18 января, погибшие - граждане Узбекистана

В Казахстане сегодня утром, 18 января, сгорел пассажирский автобус, в результате чего погибли 52 человека. Об этом сообщает Nur.kz.

Пять человек получили ожоги.

"Сегодня в 10:30 на трассе Самара-Шымкент произошло возгорание пассажирского автобуса марки Икарус, 52 человека погибли, еще пятеро пострадали. Все граждане Узбекистана. Пять человек смогли выбраться из автобуса самостоятельно", - сообщили в пресс-службе областного департамента по ЧС.

На месте пожара работают спасатели, сотрудники полиции, психологи и медики.

В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. О владельцах автобуса пока ничего неизвестно.

8 января 2017 года на востоке Грузии сгорел пассажирский автобус, который направлялся из Азербайджана в Турцию.

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